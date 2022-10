Festival au Luxembourg: «Il n'y a pas d'âge pour jouer»

Que vous aimiez les jeux vidéo, de plateau, les puzzles ou les escape games, le Game On qui a lieu samedi et dimanche aux Rotondes est fait pour vous. Sur place, les visiteurs, qu'ils viennent seuls, en famille ou entre amis pourront participer au pub quiz samedi soir, à un tournoi de cartes Yu-Gi-Oh! et bien sûr tester de nombreux jeux. Des ateliers de peinture de figurines et de game design seront aussi proposés, sur inscription préalable.