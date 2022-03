Sanctions sur la Russie? : «Il n'y a pas d'alternative au gaz russe»

Le ministre allemand de l'Économie et de l'Énergie Sigmar Gabriel s'est montré pessimiste quant aux solutions énergétiques alternatives qui s'offrent à l'Europe si elle décide de sanctionner Moscou.

«Beaucoup font comme s'il y avait beaucoup d'alternatives au gaz en provenance de Russie, mais ce n'est pas le cas», a affirmé Sigmar Gabriel, le ministre allemand de l'Économie et de l'Énergie, lors d'un forum sur l'énergie organisé par le journal régional Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ). Celui-ci a rapporté ses propos dans son édition de vendredi. «Même au pire de la Guerre froide, la Russie a tenu ses engagements commerciaux».

L'Allemagne importe 35% de son gaz naturel de Russie. Cette part est beaucoup plus élevée encore dans certains États d'Europe de l'Est, anciens satellites de Moscou. Récemment, le chef de gouvernement polonais Donald Tusk avait critiqué la dépendance de l'Allemagne au gaz russe, estimant qu'elle constituait une menace pour la souveraineté de l'Europe. La Norvège, souvent présentée comme un fournisseur alternatif, a des possibilités d'exportation limitées, et le gaz en provenance des Pays-Bas n'est pas d'assez bonne qualité, a déclaré M. Gabriel.