Non, il n'y a pas de trésor nazi caché dans ce petit village

02.05

Aucun butin nazi n'est enfoui dans le sol d'un village dans l'Est des Pays-Bas, ont déclaré mardi les autorités suite à une ultime fouille, alors que la publication d'une carte avait déclenché une chasse au trésor. Les archives nationales néerlandaises avaient dévoilé, début janvier, un document indiquant d'une croix rouge dessinée à la main l'endroit où des soldats allemands auraient caché un trésor d'une valeur estimée à l'équivalent actuel de près de onze millions d'euros, jamais retrouvé.

Mais les archéologues qui ont creusé lundi, après de vaines fouilles déjà en 1947 et de multiples recherches d'amateurs récemment, n'ont rien trouvé d'autre qu'une jante, un vieil arbre et une balle de fusil. «Nous supposons que le trésor a été autrefois enterré à Ommeren, mais qu'il a déjà été déterré», a déclaré Birgit van Aken-Quint, porte-parole de la municipalité de Buren dont dépend le paisible village, qui a été envahi par les chasseurs au trésor et a fasciné au-delà des frontières néerlandaises.