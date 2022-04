Mandy Minella : «Il n'y a pas un moment où je vais dire que je m'arrête»

LUXEMBOURG -Mandy Minella sera la cheffe de file du Luxembourg, qui débute aujourd'hui la Billie Jean King Cup en Finlande.

Mandy Minella fera équipe avec Marie Weckerle, Claudine Schaul et Erna Brdarevic lors de la Billie Jean King Cup.

Mandy Minella n'en a pas encore terminé avec le tennis. L'Eschoise sera la principale arme de l'équipe du Luxembourg, qui débute aujourd'hui sa campagne de Billie Jean King Cup, la nouvelle version de la Fed Cup, en Finlande. Dans une poule avec le pays hôte, la Lituanie et Israël, le Grand-Duché visera son maintien dans le Groupe II.

Bénéficiant encore de deux classements protégés cette année, la joueuse de 36 ans pensait les utiliser pour jouer les tournois de Miami et de Charlestone. Mais face à l'importante logistique imposée par un voyage aux États-Unis avec deux enfants, elle a préféré utiliser ces deux sésames à Marbella (Espagne) et à Oeiras (Portugal) au printemps. «Il n'y a pas un moment où je vais dire que je m'arrête», précise Minella, qui ne serait pas contre participer aux qualifications de Roland-Garros et de Wimbledon si son classement le lui permet.