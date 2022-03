Etats-Unis – «Il nageait vers moi genre: "Oh, humain, sauve-moi!"»

États-Unis : «Il nageait vers moi genre: "Oh, humain, sauve-moi!"»

Un pêcheur a porté secours à une chatte que quelqu'un venait sans doute de jeter d'un pont. La femelle, qui était portante, s'en est sortie, mais elle a perdu ses chatons.

«J'ai vu cette petite tête nager. Elle nageait vers moi genre: "Oh, humain, sauve moi"», se souvient l'Américain. Sans attendre une seconde, Jordan a lancé un filet de pêche pour sortir la malheureuse minette de sa fâcheuse posture. «Elle me retenait et refusait de me lâcher. Elle m'a fixé du regard tout du long», décrit le pêcheur, qui a baptisé l'animal Miracle. Selon Jordan, il est impossible que la chatte soit tombée du pont. Il pense que quelqu'un l'a intentionnellement jetée d'une hauteur de 17 mètres. Jordan a alerté les autorités, mais aucune enquête ne sera ouverte: aucune «preuve tangible» ne peut mener à un suspect potentiel.