«Il ne devrait plus y avoir d'accidents de la route au Luxembourg»

La «vision zéro» est la stratégie nationale de prévention des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles. Pour André Schaack, cette vision «doit aussi être valable pour les excès de vitesse, première cause de mortalité routière et facteur déclenchant et aggravant d’accidents. Il ne devrait plus y en avoir au Luxembourg». Le commissaire en chef du service de la circulation et de sécurité routière au sein de la police grand-ducale chapeautait, vendredi matin, un contrôle sur la N1 à Wecker, dans le cadre du «Speedmarathon 2023», sur une portion limitée à 90 km/h.