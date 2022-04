Craquage en plein vol : Il ne fallait pas embêter Mike Tyson dans l'avion

Il a cherché Mike Tyson, et il l'a trouvé. Un passager a été roué de coups par l'ancien boxeur après l'avoir provoqué pendant un vol.

Et il semble qu'à 55 ans, l'ancien champion du monde des poids lourds, dans les années 1980 et 1990, n'a rien perdu de son punch. Des vidéos montrant le passager du vol entre San Francisco et la Floride le visage cabossé après s'être fait taper, ont également été publiées. Et un troisième homme, qui tentait de calmer Tyson, n'a pas réussi à l'empêcher de cogner.