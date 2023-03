Covid au Luxembourg : Il ne faudra bientôt plus s'isoler en cas de test positif

En outre, le texte prévoit la suppression de l’obligation du port du masque là où elle est encore d’application, à savoir dans les établissements pour personnes âgées et à l'hôpital. Est également prévu de mettre un terme à la communication systématique de données de la part des établissements hospitaliers, des structures d’hébergement, des réseaux d’aide et de soins et des responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes.