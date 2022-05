Emploi au Luxembourg: «Il ne faut pas avoir peur de lancer sa société, même avec un bébé»

Le 19 mai prochain, Aurélia organise un évènement «Un moment pour maman» à Luxembourg-Ville. DR

Arrivée en 2019 à Luxembourg-Ville, depuis le nord de la France pour rejoindre son compagnon, Aurélia décide de reprendre sa carrière dans le marketing, là où elle l'a laissée. Elle dégote un contrat chez Pall Center, en tant que manager en septembre 2019. Mais une semaine plus tard, alors qu'elle est en période d'essai, la nouvelle résidente apprend qu'elle attend un petit garçon, Arthur. «Ce n'était pas prévu, même si j'étais heureuse de la nouvelle». Le Covid arrive, Aurélia part en congé maternité et là, tout s'enchaîne. «Le chiffre d'affaires de l'entreprise dégringole avec la fermeture des frontières et dès mon retour, je perds mon emploi», confie-t-elle. Finalement, «c'est un mal pour un bien», admet Aurélia avec le recul, «mon bébé avait à peine deux mois, ça m'a aussi permis de passer du temps avec lui».

Et la jeune maman de 39 ans en a profité pour entreprendre un projet dont elle avait toujours rêvé: être à la tête de son entreprise. En plus d'avoir décroché un poste de directrice de magasin, à Differdange, elle crée Eco-baby, grâce à un programme de formation d'entrepreneur Nyuko. L'idée: vendre des vêtements de seconde main pour enfants dans une boutique. «Je vois Arthur grandir à vue d'œil et porter parfois un vêtement trois fois avant qu'il ne soit trop petit pour lui».

Un beau challenge Aurélia

Un projet qui, pour le moment, reste en stand-by, «avoir sa boutique à Luxembourg n'est pas rentable pour les petits entrepreneurs, quand on voit le prix des loyers commerciaux», admet-elle. Mais la trentenaire ne perd pas son plan de vue. Le 19 mai prochain, elle organise un évènement «Un moment pour maman» à Luxembourg-Ville. «Ce sera un lieu de rencontres et d'échanges pour les mamans, qui peuvent parfois se sentir isolées. J'y vendrai des vêtements de bébé de seconde main et d'autres entrepreneurs locaux y participeront également».