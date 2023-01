Jean-Claude Juncker: On n'a pas mis tous les œufs dans le panier russe, mais il était bien rempli. Pour la Russie, je réfléchis au lendemain. Il faudra bien qu’un jour nous retrouvions avec elle un comportement qui tient compte du fait qu’il ne saurait y avoir en Europe une architecture de sécurité sans les Russes. Tant que Poutine sera en charge, cela me paraît difficile. Mais la Russie devra revenir dans le camp des alliés de la paix.

Le nucléaire revient en force. On se serait trompé?

Je ne crois pas. Pour ce qui est du Luxembourg et de l’Autriche, nous pensons que c’est une technologie peu sûre. Je constate avec amertume que beaucoup de pays européens lancent un réarmement civil du nucléaire. Le moment est venu de mettre le paquet sur les renouvelables. Mais par facilité et habitude, ceux qui mettent tout dans le même panier commencent à devenir majoritaires en Europe.

La Chambre de commerce annonce un avis de tempête en 2023. Est-ce possible?

Après le Covid, l'attaque russe et face au changement climatique, il ne faut pas croire que la crise est derrière nous. Comme les gouvernements ont jugulé les pires effets en accordant des subventions à tout le monde, cela a minimisé les effets de cette polycrise.

Je regrette que les mesures soient insuffisamment ciblées. Le gouvernement paie une part importante de ma facture énergétique. Pourquoi à moi qui gagne beaucoup et pourquoi pas davantage à ceux qui ne gagnent pas beaucoup?

Je ne suis plus dans le secret des dieux démocrates-chrétiens. Je ne compte pas intervenir dans ces campagnes. Mais il faudra que le CSV se ressaisisse, car la dernière fois, il s’est vautré dans la certitude qu’il allait gagner les élections et on a vu ce qu’il s'est passé.