Joe Biden et Kamala Harris: «Il ne la voit pas comme quelqu’un qui le soulage de quoi que ce soit»

Selon un ancien fonctionnaire de la Maison-Blanche, Biden pense que Harris serait battue par Trump si elle se présentait. AFP

Le jour où elle est devenue la première vice-présidente de l’histoire des États-Unis, Kamala Harris crevait l’écran. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Les deux premières années du mandat de Harris ont été émaillées de tensions entre son cabinet et celui de Joe Biden, la vice-présidente était même frustrée par son manque de visibilité. En ce début d’année 2023, la cote de popularité de Kamala Harris est mal en point. Elle n’est pas parvenue à conquérir l’establishment de Washington et le camp démocrate n’est pas convaincu par son travail.

Et la pression n’est pas près de quitter les épaules de la vice-présidente: Joe Biden, 80 ans, s’apprête à devenir le premier octogénaire à briguer un second mandat. S’il est élu mais qu’il ne parvient pas à tenir son poste, Kamala Harris lui succéderait alors. Selon une source démocrate citée par Reuters, Biden est convaincu que ni Harris ni aucun autre candidat démocrate ne feraient le poids face à Donald Trump si celui-ci était nommé dans le camp républicain. C’est cette certitude qui tend à pousser l’actuel président à se présenter une nouvelle fois.

«Peur de tout gâcher»

«S’il ne la pensait pas capable, il ne l’aurait pas choisie. Mais il s’agit de se montrer constamment à la hauteur de la situation. Je pense que sa candidature à la réélection est moins liée à elle qu’à lui, mais je pense qu’elle et le camp démocrate sont un facteur», explique un ancien fonctionnaire démocrate sous couvert d’anonymat. Les relations entre Biden et Harris sont «excellentes», tant sur le plan professionnel que privé, assure Cedric Richmond, un ancien député et conseiller à la Maison-Blanche. «Il s’appuie beaucoup sur elle», ajoute-t-il.

Un avis que ne partage pas forcément un autre ancien fonctionnaire de la Maison-Blanche: «Je ne pense pas que le président la considère comme quelqu’un qui le soulage de quoi que ce soit. C’est un point qui cause des tensions dans leur relation», estime-t-il. D’après lui, Kamala Harris aurait été en retard sur certains dossiers importants parce qu’elle avait «peur de tout gâcher».

«Il a besoin d’elle»

Une chose est sûre: Biden n’évincera pas son actuelle vice-présidentielle de son ticket. Le risque de perdre les votes des Afro-Américains et des Asio-Américains serait trop grand. «Vous ne pouvez pas remplacer votre première femme noire vice-présidente et penser que les Noirs et les femmes vont simplement voter pour vous», estime l’ancien fonctionnaire de la Maison-Blanche. «Il a besoin d’elle», ajoute cette source.

Reste que la présidentielle de 2024 pourrait être l’occasion pour Kamala Harris de se relancer. La vice-présidente devrait mener une campagne énergique et engagée, notamment auprès des femmes et des minorités, groupes avec lesquels elle a noué des liens durant son mandat. «Cela pourrait être son moment de gloire. Elle est à son meilleur lorsqu’elle revient à ses racines de procureure et lorsqu’elle peut vraiment présenter un projet. Et les démocrates vont devoir présenter un sacré projet pour gagner en 2024», estime Lis Smith, stratégiste démocrate.