Pacquiao VS Mayweather : «Il ne peut plus fuir et doit me combattre»

Le boxeur philippin Manny Pacquiao a estimé samedi que son grand rival Floyd Mayweather avait «atteint une impasse» et ne pouvait plus refuser un combat contre lui.

«Ce combat, c'est pour l'héritage, c'est pour rendre les fans heureux et, par dessus tout, pour le bien de la boxe», a estimé Manny Pacquiao. AFP

Le duel tant attendu entre deux boxeurs considérés comme les meilleurs de leur génération bute depuis des années, notamment sur des questions financières. «Mayweather peut avoir la somme qu'il veut. En janvier, je l'ai défié à un combat de charité. Il n'a jamais donné son accord. Le problème de notre combat n'est pas l'argent. Ce combat, c'est pour l'héritage, c'est pour rendre les fans heureux et, par dessus tout, pour le bien de la boxe», a estimé Manny Pacquiao, au lendemain de la proposition de l'Américain d'un affrontement le 2 mai 2015..

En septembre, le boxeur philippin avait déjà invité Mayweather à venir «combattre» plutôt que de fixer des conditions qui pourraient empêcher la tenue de cette affiche de rêve. «Je ferai de mon mieux pour rendre le combat palpitant et divertissant. Mais je doute qu'il se lance dans une grande bagarre. On connaît son style de boxe. La plupart de ces précédents combats, si ce n'est tous, ont été soporifiques. Je sais ce que j'ai à faire. Je le pourchasserai partout où il ira, s'il décide de courir partout sur le ring», a ajouté Pacquiao.

Mayweather, surnommé «Money», est champion WBA et WBC des welters. A 37 ans, il et toujours invaincu en 47 combats. Pacquiao, champion WBO de la catégorie, a décroché un titre mondial dans huit catégories différentes. Il affiche, à 35 ans, un palmarès de 56 victoires, 5 défaites et 2 nuls.