Il ne reste plus que le secret de Cindy à découvrir

Alors que la blonde a dévoilé le secret de F-X, il ne reste plus que le sien de méconnu dans «Secret Story 3». De son côté, le paparrazo Elfassi envisage de porter plainte contre Endemol, la police et l'État...

Mardi, dans la maison des secrets, Cindy a buzzé F-X pensant avoir découvert son secret: être millionnaire. Elle avait vu juste et reste donc la dernière candidate dont le secret – d’être bisexuelle – n’a pas encore été démasqué.

Peu après, la jeune femme s’en est violemment prise à Bruno. Ce dernier a beaucoup changé son comportement ces derniers temps se douchant nu chaque jour alors qu’il était timide et pudique en début d’émission. Il a également commencé à se maquiller au crayon noir comme le chanteur des Tokio Hotel ou Soan, vainqueur de la dernière «Nouvelle Star».

Ce changement de personnalité agace visiblement les habitantes puisqu’Émilie s’en était prise à Bruno avant la crise de Cindy qui a terminé son attaque par une tirade bien caractéristique du niveau langagier de l’émission de cette année: «Put** mais c’est quand même incroyable d’être aussi con! Put*** mais je vous supporte plus bande de nazes!».

Estimant qu’il n’a plus rien à apporter aux habitants de La Maison, Jonathan a l’intention de partir de l’émission vendredi lors du prime. Nominé d’office aux côtés de Maija pour s’être mutuellement révélés leurs secrets, Jon estime que la jeune femme pourrait apporter bien plus et qu’elle doit donc rester dans l’aventure.