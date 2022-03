Cinéma : Il ne sait plus où donner de la tête

Jared Leto est «Mr. Nobody», un être sensible écrasé

par le poids de l'amour.

Jared Leto adopte plusieurs visages et plusieurs vies dans le film hybride de van Dormael.

Un enfant sur le quai d’une gare. Le train va partir. Doit-il monter avec sa mère ou rester avec son père? Une multitude de vies possibles découlent de ce choix. Tant qu’il n’a pas choisi, tout reste possible.

Nemo (Jared Leto) est devant un choix cornélien et voudrait pouvoir se couper en deux pour bénéficier de l'affection de l'un et de l'autre. Le cinéaste belge Jaco van Dormael décrit son dernier film comme une réflexion sur le doute, de là une trame narrative protéiforme où il va imaginer des avenirs virtuels.

Ce sont deux regards d'un même personnage qui vont chercher à rétablir la vérité: d'un côté il y a Nemo enfant tourné vers l'avenir, de l'autre Nemo vieillard qui s'interroge sur son passé. Dans les deux cas, le centre d'intérêt sera la rencontre de trois femmes, Anna (Diane Kruger), Elise (Sarah Polley) et Jeanne (Linh-Dan Pham), les trois amours de Nemo. Nemo les a toutes aimées à des degrés différents. Du moins c'est ce qu'il croit.

Car en effet, pendant que le vieux Nemo, qui est âgé de 118 ans, raconte son histoire, sa mémoire lui joue des tours. Il hésite, se reprend, et ce sont ces tergiversations que le réalisateur nous montre à l'écran à travers de multiples flashbacks. On se situe sur un terrain inconnu où se toisent drame psychologique et romance fantastique.