Tout contribuable peut réduire le montant de ses impôts en déclarant certains frais, charges et dépenses extraordinaires, dont les produits déductibles. Pour cela, il faut remplir deux conditions: habiter et déposer une déclaration d'impôt au Luxembourg, ou être assimilé à un résident fiscal.

Que puis-je déduire pour réduire mes impôts?

Il existe plusieurs façons, mais le plus courant c’est via le biais des produits fiscaux qui vous permettent de bénéficier de déductions fiscales et de payer moins d'impôts à la fin de l'année.