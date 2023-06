Agression entre Luxembourg et Metz: «Il nous a touché la poitrine entre les sièges du train»

L'individu a été interpellé à son arrivée en gare de Metz. Mobile Reporter

Frontalière depuis deux mois, Sarah, 30 ans, est employée dans le secteur bancaire à Luxembourg. Le vendredi 16 juin, dans le train SNCF de 18h09 en direction de Metz, elle a été victime d'attouchements sexuels en rentrant du travail. «Je me suis assise sur les places deux par deux dans les premières rames du train», nous indique-t-elle. «Et mon agresseur est monté en même temps que moi depuis Luxembourg-Ville. J'étais assise du côté fenêtre et à hauteur de Bettembourg, j'ai commencé à sentir des attouchements au niveau de ma poitrine. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans un premier temps, j'ai pensé que c'était le système de climatisation qui chauffait...Au début, je pensais halluciner. C'était bizarre».

C'est au moment où sa voisine a été victime du même type d'attouchement que Sarah a pris conscience de ce qui lui arrivait. «Quand elle a vu sa main s'approcher à nouveau de nous», se souvient-elle, elle a alors crié: "Mais vous êtes malade?", "vous me touchez?",...». «Je me suis alors rendu compte que je n'étais pas folle», souligne Sarah. «Il nous touchait nos poitrines en glissant ses mains entre les sièges du train».

«De futurs trajets plus éveillés»

Bien décidées à se lever et à changer de voiture de train, les deux jeunes femmes appellent alors le numéro 3117, le numéro d'assistance aux voyageurs à bord des trains SNCF. «Quand notre agresseur a entendu que l'on appelait la police, il a commencé à s'énerver et à nous menacer», se remémore Sarah. «La police a identifié un appel qu'il avait passé dans le train et quand il est descendu du train à Metz, il a commencé à suivre la demoiselle qui était à mes côtés, car c'était elle qui était en ligne avec la police. Je suis alors tombée sur les agents de sécurité et notre agresseur a été arrêté».

«Sur le coup, je me suis remise en question sur la manière dont je me rends au travail», admet Sarah. «Quand on est dans le train entre Luxembourg et Metz, ce sont des moments où on peut s'endormir. Si je reprends le train, je ne pourrai plus jamais fermer les yeux. Je serai désormais hyper attentive et il y a même des places où je ne vais jamais m'asseoir. Mes trajets seront plus éveillés qu'auparavant quand je pouvais m'assoupir tranquillement».

«On s'en souvient toute sa vie»

L'agresseur menotté par des agents, Sarah a été emmenée dans une salle de la gare SNCF de Metz, en attendant la police. «Nous avons fait une première déposition», nous explique-t-elle, «et nous sommes alors parties au commissariat où ils ont constaté que notre agresseur était encore ivre. En garde à vue jusqu'au lendemain, l'homme n'est pas passé en comparution immédiate. «Mais elle aura lieu... le 28 mai 2024», nous indique encore Sarah. «C'est donc dans un peu moins d'un an. D'ici là, la police m'a confirmé que cette personne aura toujours le droit de prendre les transports en commun».

Et Sarah de nous décrire son agresseur: «Je ne l'avais jamais vu auparavant», se souvient-elle. «Si on le croise une fois, on s'en souvient toute sa vie, car il semble brûlé sur l'ensemble de son corps. Il fait à peu près 1,90 m. Il est monté à Luxembourg-Ville et il est descendu à Metz, mais je ne sais pas d'où il vient. Il devait avoir entre 35 et 40 ans. La police a vraiment insisté pour que l'on porte plainte, car il y a des victimes qui ne le font pas. J'ai porté plainte pour éviter que cela se reproduise sur d'autres personnes».

«Je m'habille correctement»

Les faits ont été confirmés par les caméras de vidéosurveillance. «Selon la police», poursuit encore Sarah, «les images sont lointaines, mais on voit bien notre agresseur se positionner derrière nous dans le train. On ne voit pas ce qu'il fait, mais ça ne changera rien à notre témoignage, car je ne connaissais pas l'autre victime. C'est arrivé au même moment et il y avait d'autres témoins des faits».

Contactée par nos soins, la SNCF nous a confirmé qu'un individu avait bel et bien été interpellé à la descente d'un train en provenance du Luxembourg. «Cet individu a été remis aux forces de police pour les suites judiciaires adéquates».