Au Luxembourg: «Il n’y a plus d’embauches» dans le secteur du bâtiment

L’artisanat, gros pourvoyeur d’emplois au Luxembourg? «C’était vrai jusqu’à la fin 2022», tranche Romain Schmit, secrétaire général de la Fédération des artisans, pessimiste sur la situation actuelle. Désormais, «les CDI sont en retrait, au profit des CDD et intérim. C’est un signe que les entreprises prennent les devants, pour ne pas devoir licencier plein de monde». D’ailleurs, actuellement, elles «laissent se terminer les CDD et les contrats d’intérim».

Un secteur l’inquiète particulièrement: le bâtiment, où «il n’y a plus d’embauches pour le moment». Il décrit «un refroidissement» dans cette branche, jadis dynamique, «à cause de problèmes que l’on connaît: hausse des taux, des coûts, index. Cela se répercute sur le prix final». Aujourd’hui, «la majorité des entreprises artisanales du bâtiment, surtout celles jusqu’à 20 salariés, se plaignent de ne plus avoir de travail», reprend Romain Schmit.