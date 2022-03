Sting : Il offre la version acoustique de «Russians» à l’Ukraine

Sting reversera l’argent gagné par la réinterprétation de son tube à une fondation humanitaire ukrainienne.

Sting, qui sera à la Rockhal mardi prochain, a publié le 5 mars 2022 une nouvelle version de son tube «Russians». Vingt jours plus tard, il a annoncé que tous les bénéfices dégagés par cette chanson, interprétée en acoustique avec le violoncelliste Ramiro Belgardt, seront reversés à Help Ukraine Center, un centre de stockage où l’aide humanitaire et médicale peut être envoyée du monde entier.

L’artiste britannique, qui a vendu son catalogue à Universal il y a peu, a sorti ce titre, inspiré par la guerre froide, en 1985 sur son premier album, «The Dream of the Blue Turtles». «Je n’ai que rarement chanté cette chanson, car je ne pensais pas qu’elle serait à nouveau pertinente. Mais, à la lumière de la décision sanglante et terriblement malavisée d’un homme d’envahir un voisin pacifique et non menaçant, «Russians» est, une nouvelle fois, un appel à la reconstruction d’une humanité commune», a indiqué le Britannique de 70 ans dans un communiqué.