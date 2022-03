Drôle de cambrioleur... : Il oublie ses clefs et se fait arrêter par la police

FOETZ - Un artiste a été arrêté par la police alors qu’il tentait de rentrer chez lui. Il a été pris pour un cambrioleur.

«En voyant les armes et les lampes-torches, on a cru à une agression. On a rapidement été entourés par une dizaine d'agents». Plaqué au sol, Kingsley dit avoir été molesté et avoir pris des genoux dans les côtes. Au final, vérifications faites, les agents constatent qu’il habite bien les lieux et le libèrent. «Ils ne se sont même pas excusés», déplore l’artiste. Il est allé faire constater ses contusions, douleurs et stress post-traumatique et veut aller voir l’Inspection générale de la police.