Etats-Unis: Il oublie son fils dans la voiture, une double tragédie s’ensuit

États-Unis : Il oublie son fils dans la voiture, une double tragédie s’ensuit

Un père de famille a mis fin à ses jours après la mort de son enfant de 18 mois, qu’il avait accidentellement laissé dans son véhicule.

Les policiers ont effectivement découvert la dépouille de l’enfant en arrivant chez ses parents. Peu après, les officiers ont retrouvé le corps de son père dans une forêt voisine, rapporte Crime Online . L’homme de 37 ans avait mis fin à ses jours. Selon les premiers éléments de l’enquête, Aaron s’est rendu au travail le matin du 28 juin et a oublié de déposer son fils à la crèche. Il a passé trois heures au bureau, laissant le petit seul dans la voiture, alors que la température extérieure était d’environ 26 degrés.

Trop tard pour sauver son fils

Prenant conscience de son oubli, le trentenaire s’est précipité vers sa voiture, mais il était trop tard pour sauver Anderson. Aaron est alors rentré chez lui, a déposé le corps de son fils dans sa maison et s’est isolé pour mettre fin à ses jours. «C’est une horrible tragédie à bien des égards, et nous sommes de tout cœur avec la famille et les amis qui vont devoir y faire face», a déclaré Christopher Hensley, lieutenant-colonel de la police de Chesterfield.