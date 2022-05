Aux Etats-Unis: Il ouvre le feu dans une église, faisant un mort et des blessés graves

Aux États-Unis : Il ouvre le feu dans une église, faisant un mort et des blessés graves

Au lendemain d’une attaque raciste ayant fait 10 morts dans l’État de New York, une nouvelle fusillade a été signalée dans une église de Californie. Les fidèles ont réussi à stopper l'assaillant.

Une personne d’origine taïwanaise est morte et quatre autres ont été grièvement blessées dans une fusillade dans une église en Californie dimanche, selon la police et les autorités de Taipei, au lendemain d’une tuerie dans l’Etat de New York qui a fait dix morts. Les paroissiens participaient à un banquet après le service religieux du matin lorsque le tireur a ouvert le feu, ont indiqué les autorités.

Ils ont ensuite arrêté le tireur et «lui ont attaché les jambes avec une rallonge électrique et ont confisqué au moins deux armes» avant que les officiers n’arrivent sur les lieux pour le neutraliser, a déclaré le sous-chef du comté d’Orange, Jeff Hallock, lors d’une conférence de presse. «Ce groupe de fidèles a fait preuve d’un (…) héroïsme et une bravoure exceptionnels», a déclaré M. Hallock. «Ils ont sans aucun doute évité des blessures et des décès supplémentaires».