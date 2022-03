Procès en France : Il part faire le jihad avec sa fille: dix ans de prison

Un Franco-tunisien de 29 ans, a été condamné mardi à Paris à 10 ans de prison pour avoir rejoint un groupe jihadiste en Syrie en emmenant sa fille de 18 mois, enlevée à sa mère.

Il a assuré n'avoir jamais combattu et expliqué avoir été chargé de la répartition de la nourriture au sein du groupe. Il bénéficiait toutefois d'une «certaine proximité avec Oumar Diaby», a offert un «soutien logistique à la venue de nouveaux candidats» et incité de jeunes mineures à venir en Syrie, a insisté la procureur. La mère de l'enfant s'était rendue fin août 2014 avec son frère en Turquie et avait convaincu son ex-mari de lui rendre Assia dans un hôtel, près de la frontière syrienne. Il avait été interpellé et l'enfant avait pu retrouver sa mère, dix mois après leur séparation.