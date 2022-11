Insolite : Il part pour un tour du Luxembourg… en skate

«Je passe au niveau supérieur, j’ai du pain sur la planche», sourit Demba Konaté. Ce Français de 28 ans, habitué aux road trips avec des moyens de transport non motorisés, va faire le tour du Luxembourg… en skateboard. «Le Grand-Duché correspond à la distance recherchée, explique le cadreur monteur et il y a des pistes cyclables. Je souhaite découvrir le Luxembourg hors de la capitale».

Demba Konaté a appris à faire du skate il y a peu. «Je me suis entraîné pendant quatre sessions de 15 km pour apprendre à garder l’équilibre, à m’orienter, à freiner et esquiver». Il a acheté une planche large, avec roues molles, pour le confort. «Huit heures par jour avec le bruit des roues, c’est insupportable», rit-il.

L’aventurier, qui sera accompagné d’un ami skateur le premier jour ce jeudi, prévoit de traverser le Grand-Duché en 48 heures du sud (Bettembourg) au nord (Weiswampach), soit plus de 100 km. Il fera halte à Beaufort, au terme de la première journée. Le jeune homme semble prêt. Il a étudié l’itinéraire, le dénivelé et les pistes. Il transporte de la nourriture, de l’eau et de la crème pour les douleurs. «Je me suis mis une pression monstre, et je vais peut-être abandonner au bout d’une heure», s’amuse-t-il.