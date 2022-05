En Allemagne : Il passe directement de la prison à la cellule de dégrisement

COBLENCE – Cet homme de 49 ans a trop arrosé sa sortie de prison. Le jour de sa libération, il était tellement ivre qu'il a frappé et craché sur des policiers.

En arrivant sur place, les agents ont constaté que l'individu était fortement ivre et ont appelé une ambulance. Et ils ont interdit à l'hommme d'arrêter de boire. Ce qui l'a rendu passablement agressif, puisqu'il a frappé les agents, leur a craché dessus. Comme ils ne pouvaient pas le maîtriser, les policiers ont fait usage d'un spray au poivre. D'autres agents sont intervenus en renfort et l'homme ivre a finalement pu être placé en garde à vue.