Au Luxembourg: Il passe trop vite devant la police et accélère à plus de 110 km/h en ville

L'individu a finalement été repris par la patrouille, qui l'a intercepté sur le parking d'un centre commercial. Ce qui l'a passablement énervé. L'automobiliste dangereux s'est montré de plus en plus agressif pendant le contrôle et a insulté les policiers. Mauvaise idée. Comme il a en plus refusé de se soumettre à un alcootest, son permis de conduire a été retiré et un procès-verbal a été établi.