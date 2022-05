En Australie : Il peint avec sa brosse à dents: un réfugié en finale d'un prestigieux prix

Un réfugié kurde a été nominé jeudi pour le plus prestigieux prix d'art d'Australie, pour un autoportrait peint à l'aide d'une brosse à dents pendant ses huit ans de détention.

Après s'être vu refuser de la peinture par ses gardiens, qui craignaient qu'il ne l'avale pour s'automutiler, M. Azimitibar est retourné dans le dortoir qu'il partageait avec des dizaines d'autres réfugiés. Là, son regard s'est arrêté sur une tasse de café et une brosse à dents. «Je ne sais pas ce qui s'est passé... C'était un moment spécial. J'ai saisi la brosse à dents, je l'ai trempée dans du café et je l'ai passée» sur du papier, a-t-il raconté, décrivant cet instant comme une «victoire».

Il a intitulé son autoportrait «KNS088», son numéro de matricule pendant ses huit ans de détention, et a voulu que son œuvre capture «la souffrance, la tristesse et la force» de la vie de réfugié. «L'art et la peinture m'ont aidé à être fort, à continuer. Parce que, quand je peins, je ne ressens plus aucun traumatisme», a-t-il dit.