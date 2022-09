Affaire en Slovénie : Il pense incinérer son père, mais c'est un autre patient

Deux patients en fauteuil roulant, du même âge et hospitalisés, ont été confondus en Slovénie et l'un d'entre eux, décédé, a été incinéré sous une mauvaise identité. Un incident «totalement inacceptable».

Les deux hommes en fauteuil roulant avaient le même âge, provenaient de la même maison de retraite et avaient été conduits à l'hôpital de Celje (nord-est) pour raisons de santé dans la même ambulance. Deux jours plus tard, l'un d'entre eux est mort et c'est la mauvaise famille qui a été informée. Après le contrôle médico-légal obligatoire, elle a organisé l'incinération de son corps et des funérailles.