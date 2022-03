Il percute un camion et survit

Une vidéo prise par une caméra de surveillance, montre la collision entre un train et un camion. Un homme qui se trouvait à proximité a été happé par le poids lourd. Miracle, il n'a qu'un bras cassé.

«Je ne me souviens de rien»

Les images montrent ainsi l'ensemble de l’accident, mais aussi les quelques instants qui suivent, montrant l’homme immobile sur le sol. Des images engoissantes et spectaculaires qui auraient pû laisser craindre le pire. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, il n’a eu que des blessures légères. L’ouvrier a eu de la chance. Il est passé entre les essieux du camion.

«Je ne me souviens de rien au sujet de l’accident», a raconté M. Tokac à l’agence de presse Dogan. «Je pensais que je dormais. Mais quand je me suis réveillé, je n’étais pas dans mon lit. Je me trouvais à terre».