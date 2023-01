Sports d'hiver : Il percute un enfant sur une piste de ski, la Toile s'enflamme

La vidéo d'une trottinette des neiges percutant un enfant a créé un véritable débat sur les réseaux sociaux.

La vidéo a été vue plus de 1,4 million de fois depuis samedi: on y voit un individu, sur un snowscoot, une trottinette des neiges, arrivant à toute vitesse sur une piste de ski très fréquentée et percutant un enfant à l'arrêt. «Ça va?», lance-t-il à l'enfant. «Tu descends trop vite», lui rétorque un adulte venu au secours du petit à terre. «Je me suis fait couper la route», se défend-il. «La neige est pourrie, faut aller doucement», réplique uns skieuse venue à la rescousse.

Sous la vidéo, près de 1 000 commentaires. L'homme sur sa trottinette est-il oui ou non responsable? Pour beaucoup, oui, «le mec arrive en fin de piste comme une balle, ne pense même pas à freiner, ose râler et ne s’excuse même pas pour le petit», écrit l'un. «Skieur du dimanche qui pense être une machine car il a son flocon et 2 étoiles», enchaîne un autre. «La règle au ski, c’est de faire attention à ceux qui sont devant toi, sa vitesse n’est pas adaptée du tout à la zone dont il arrive. Pour moi, même si on lui coupe la route, il est en tort», ajoute un troisième.

«Le conn*** de la vidéo c’est pas lui»

«Le mec de la vidéo n’est absolument pas fautif ici, c’est le mec en jaune et noir qui était en amont qui vient lui couper la route (par la droite en plus) et ne lui donne pas la possibilité de tourner», rétorque un autre. «Le conn*** de la vidéo c’est pas lui (...) Il a été un peu con de pas avoir anticipé plus mais le conn*** c’est le skieur».

Pour certains, c'est même l'enfant le fautif! «Le gamin s'arrête au beau milieu de la piste. Toujours s'arrêter sur un côté de piste bordel!». Alors que la saison des sports d'hiver a commencé, il est bon de rappeler quelques règles pour la sécurité de tous. Le site skieur.com rappelle ainsi que la règle n°1 est le respect d'autrui. La règle n°2 et de maîtriser sa vitesse et son comportement et la règle n°3 est que tous ceux qui sont en dessous du skieur ont la priorité.