Il percute une voiture de police

Vendredi matin, sur l'A1, un accrochage avec une voiture de police a provoqué quatre kms de bouchons entre les sorties Flaxweiler et Munsbach.

Une collision entre un camion tirant une remorque et des voitures a eu lieu vendredi matin sur l’autoroute A1, avant 9h15, selon les premières informations de la police. «Il s'agit d'un léger accrochage et il n'y a eu aucun blessé», ajoute celle-ci. Sur les lieux de l'accident, entre les sorties Flaxweiler et Munsbach, une voie de l'autoroute a été neutralisée.