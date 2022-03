Il plaide coupable pour 27 meurtres

Un tueur à gages présumé a reconnu mardi l'assassinat de près de trente personnes et de tentative de meurtre sur 12 autres. Le tout étalé sur 25 ans pour le compte d'un groupe de motards.

Gérard Gallant, 58 ans, purge déjà une peine d'emprisonnement à perpétuité pour l'assassinat d'un propriétaire de bar et de la tentative de meurtre d'un client, dans une ville de la province du Québec, en 2001, selon la télévision publique CBC.

En échange d'une somme de 50 dollars par mois à dépenser dans la cantine de la prison où il est incarcéré, Gallant a accepté de dénoncer 11 de ses anciens complices et clients présumés, a indiqué CBC. Il a présenté mardi devant le tribunal ses excuses pour les assassinats. "J'ai accepté de coopérer avec la police afin de réparer les dommages que j'ai causé et me faire pardonner", a-t-il déclaré.