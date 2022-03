Enquête en Grande Région : Il possédait 60 000 photos pédopornographiques

NANCY - Un homme de 46 ans a été déféré devant le tribunal après une perquisition à son domicile. Son ordinateur détenait des milliers d'images et des centaines de vidéos de fillettes.

Un peintre en bâtiment nancéien de 46 ans a été présenté jeudi devant le tribunal correctionnel de Nancy après la découverte de quelque 60 000 images et 500 vidéos à caractère pédopornographique sur le disque dur de son ordinateur. Une comparution devant la justice qui fait suite à l'enquête menée depuis le mois de novembre par la cellule web de la gendarmerie de Nancy, indique vendredi L'Est Républicain. Alertée par la mise en ligne de 76 vidéos, les gendarmes avaient remonté la piste de cet homme, déjà condamné à de la prison avec sursis pour des faits similaires en 2007 et à 3 ans ferme pour agression sexuelle en 2008.