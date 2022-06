Environnement : Il pourrait y avoir encore un million d’espèces marines à découvrir

Au programme d’un sommet de l’ONU qui s’ouvre ce lundi à Lisbonne, les profondeurs des océans, qui sont peuplées d’une biodiversité foisonnante.

Dans les abysses, noir complet, pression qui écraserait un humain et nourriture pauvre ou sporadique.

Malgré les conditions extrêmes, les profondeurs des océans, au menu d’un sommet de l’ONU qui s’ouvre lundi à Lisbonne, sont peuplées d’une biodiversité foisonnante et encore mystérieuse, aux techniques de survie prodigieuses.

Des abysses hostiles

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les scientifiques pensaient qu’à partir de quelques centaines de mètres de profondeur, la vie était impossible. «On imaginait qu’il n’y avait plus rien, à cause de l’absence de lumière, de la pression, du froid, d’un manque de nourriture», raconte à l’AFP Nadine Le Bris, professeur d’écologie marine à Sorbonne-université.

Les conditions sont effectivement extrêmes: entre 200 et 1000 mètres, la lumière s’estompe jusqu’à disparaître complètement, et avec elles les végétaux; à 2000 mètres, la pression est 200 fois celle de l’atmosphère. Malgré tout, des plaines abyssales aux fosses plus profondes que la hauteur de l’Everest, «il y a une tonne de vie là-dessous», explique Karen Osborn, du muséum d’histoire naturelle du Smithsonian. Des animaux «incroyables» qui ont trouvé «des moyens extrêmes variés pour faire face aux défis de vivre là».