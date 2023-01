Dr Sex: «Il préfère les câlins aux rapports sexuels!»

Réponse de Dr Sex

De nombreuses choses se mettent en place au début d’une relation, sans que les personnes concernées en aient forcément conscience, y compris au niveau des rapports sexuels. C’est en l’occurrence le cas en ce qui concerne la fréquence des rapports sexuels et le besoin moindre finit généralement par s’imposer, comme tu le mentionnes d’ailleurs dans ta question. Cela a peut-être un côté un peu tragique, mais c’est dans la nature des choses, d’autant plus que le désir ne se commande pas.

Il s'agit par exemple de charges émotionnelles élevées et de stress, de maladies psychiques et physiques, de dépendances ou d'isolement social. Le processus naturel de vieillissement ou la routine dans une relation peuvent également influencer le désir. Et de toute évidence, la consommation d'images et de films pornographiques entraîne, à la longue, une certaine indifférence et, de surcroît, une perte de libido.