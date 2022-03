Etats-Unis – Il prend en otage le compte Facebook de son ex

États-Unis : Il prend en otage le compte Facebook de son ex

Fou de rage parce qu'elle l'a quitté, un homme a changé le mot de passe du compte de son ancienne petite amie pour se l'approprier. Il a ensuite exigé une rançon pour le lui rendre.

La folie humaine n'a plus de limite. L'histoire se passe aux États-Unis. Paul, 38 ans, ne digère pas sa rupture avec Jessica, 30 ans, rencontrée un an plus tôt sur Facebook. Peu après leur séparation, la jeune femme s'aperçoit qu'elle ne parvient plus à accéder à son compte sur le réseau social. Et pour cause: son ex-compagnon en a changé le mot de passe.