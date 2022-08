Crise au Liban : Il prend en otage une banque pour récupérer son épargne

Un homme armé retient, jeudi, des employés d'une banque de Beyrouth en otage pour réclamer son épargne de plus de 200 000 dollars. Il a un fusil et a répandu de l'essence dans la banque.

L'usager en colère «est entré avec un fusil de chasse et des matériaux inflammables et a menacé les employés pour qu'ils lui donnent son épargne», a expliqué l'une de ces sources. Une autre source a précisé que le quadragénaire avait «répandu de l'essence, fermé la porte de la banque et retenait les employés en otage». Selon l'agence d'information libanaise NNA, l'homme a «menacé de s'immoler par le feu et de tuer tout le monde en braquant son pistolet sur la tête du directeur d'agence».