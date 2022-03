Il prend l’autoroute à contresens

HELFENTERBRUCK - Une personne a été gravement blessée par un automobiliste qui a pris l’autoroute A1 puis l'A6 en sens inverse, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Girophares et sirènes n’y ont rien fait, l’automobiliste a poursuivi sa route et percuté deux véhicules. Le premier conducteur a subi un choc et le second est gravement blessé. Une autre voiture a été un peu abîmée.