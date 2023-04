Attentat déjoué en Allemagne: Il prévoyait de se faire exploser parmi les civils

Quelque 250 policiers ont participé aux perquisitions à Hambourg et Kempten.

Le principal suspect, résident de Hambourg, nord du pays, a été interpellé après des perquisitions menées par la police fédérale. Il est soupçonné d'avoir cherché «à fabriquer une ceinture d'explosifs artisanale afin de perpétrer un attentat visant des cibles civiles», ont indiqué la police et le parquet général de Hambourg dans un communiqué.

À cette fin, il a acheté depuis plusieurs semaines via la plateforme eBay et d'autres fournisseurs des composants pouvant servir à la fabrication d'explosifs. Son frère de 24 ans, qui vit à Kempten en Bavière, l'aurait soutenu dans son projet, et aurait ainsi été son complice. «Il n'y a aucune indication d'une cible concrète de l'attentat», ont précisé les autorités.