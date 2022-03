Pas de chance : Il propose du cannabis à des policiers

Un homme de 21 ans a été placé en garde à vue après avoir tenté, à Argenteuil (France), de vendre du cannabis à un groupe de jeunes, qui se sont révélés être des policiers en planque.

«Je vends de la drogue, ça vous intéresse?», a-t-il benoîtement déclaré aux fonctionnaires. «Ça tombe bien, on est policiers, on cherche des dealers», lui ont-ils répondu, selon cette source.

Le vendeur de cannabis n'avait pas identifié les policiers «probablement en raison de leur jeune âge» et de leur tenues civiles, a souligné cette source. Il a été placé en garde à vue et devra notamment s'expliquer sur les 70 grammes de résine et 30 grammes d'herbe trouvés sur lui.