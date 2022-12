Qatar 2022 : Il propose un million pour le bisht porté par Messi

«J’offre un million de dollars pour ce bisht». Un avocat d’Oman veut mettre les grands moyens pour acheter le vêtement traditionnel reçu par Lionel Messi au moment de soulever la Coupe du monde après la victoire de l’Argentine contre la France, dimanche 18 décembre en finale de la Coupe du monde 2022. C’est un symbole de beaucoup de choses, dont «la sagesse, le courage, l’intégrité, la générosité et l’authenticité. Et, plus important encore, il montre qui nous sommes», a-t-il expliqué sur Twitter.