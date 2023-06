Régime sur 100 jours: Il prouve qu'on peut perdre 27 kilos en ne mangeant que du fast-food

Du McDo matin, midi et soir. C’est le régime alimentaire qu’a suivi Kevin Maginnis pendant 100 jours et qu’il a présenté sur TikTok sous le pseudo de @thebigmaccoaching. Son but était de voir s’il était possible de maigrir en ne consommant que des plats du fast-food, mais en réduisant les portions de moitié.