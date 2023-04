Drame évité: Il quitte la laverie juste avant l'explosion

Les images font froid dans le dos. L'explosion d'un sèche-linge dans une laverie de La Corogne, au nord-ouest de l'Espagne, a failli tourner au drame, la semaine dernière, comme le rapporte le journal espagnol La Vanguardia . Le quotidien catalan a diffusé les images de vidéosurveillance, qui montrent la déflagration et les secondes qui la précèdent.

On y voit un homme quitter tranquillement la laverie avec trois sacs de vêtements à la main. Une dizaine de secondes plus tard, l'explosion souffle littéralement le petit local. Selon la Voz de Galicia, l'incident, qui s'est produit au beau milieu de l'après-midi et qui n'a pas fait de victime, aurait été provoqué par une recharge de gaz pour briquet, oubliée dans le lave-linge en marche.