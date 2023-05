Défi environnemental: Il rame de Varsovie à Paris pour étudier la pollution des rivières

Christophe Gruault, 58 ans, a embarqué à bord d'un canot de six mètres de long et de 60 cm de large avec l'objectif d'arriver à Paris le 18 juin. Son itinéraire de 2 023 km l'amènera à traverser la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France en empruntant 22 cours d'eau. «Le but du jeu est de pouvoir justement montrer que ce qui est beau est fragile et ce qui est fragile, il faut y faire attention», a déclaré M. Gruault à l'AFP.