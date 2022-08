Aux États-Unis : Il rame pendant 11 heures dans un potiron géant cultivé dans son jardin

Le jardinier intrépide s'est mis à l'eau à 7h30 du matin, depuis la ville de Bellevue, et a atteint Nebraska City vers 18h30, située 61 km en aval. Cette performance à bord de «Berta» lui a permis d'entrer dans le Livre Guinness des records. «J'ai parcouru 61 km en descendant la rivière sans me lever dans ce potiron et mes genoux me font encore mal», a expliqué quelques heures plus tard Duane Hansen à l'agence de presse Reuters.