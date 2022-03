France : Il reçoit six kilos de cannabis par la poste

Un Français a été condamné à trois ans de prison dont 18 mois ferme après avoir reçu par la poste un colis contenant 6,4 kilos d'herbe de cannabis, un «cadeau» envoyé du Togo par un ami.

La Poste a repéré le colis et saisi les Douanes, qui ont passé le paquet aux rayons X et découvert son contenu, avant que l'homme ne soit interpellé puis placé en garde à vue. La police a trouvé chez lui des balances de précision, une petite installation pour faire pousser de l'herbe et une petite quantité d'herbe.