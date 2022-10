Royaume-Uni : Il récompense ses clients polis en réduisant les prix des boissons

Qui aurait cru qu’un «bonjour» ou un «s’il vous plaît» puisse impacter le prix de la boisson achetée… Eh bien, oui! Le gérant d’un café situé à Preston, au Royaume-Uni, a décidé d’agir face au manque de politesse de la part de certains clients, rapporte The Mirror . Agir d’une manière plutôt originale, à savoir revoir à la baisse les tarifs de certaines boissons lorsqu’une personne s’adresse au serveur avec politesse. Ainsi un thé peut coûter entre cinq livres (5,74 euros) et 1,90 livre (2,18 euros) en fonction «des mots magiques» employés, comme en témoigne la pancarte installée à son comptoir, également postée sur Facebook.

«Pour moi, la chose la plus importante est de pouvoir rentrer dans ma boutique et d’être traité comme un invité que je recevrais chez moi. Et c’est agréable d’être respecté de la même façon en retour. […] Je pense que c’est un bon moyen de rappeler les bonnes manières, ce qui est malheureusement parfois nécessaire», a expliqué Usman Hussain au journal britannique. «Nous n’avons jamais eu de problèmes avec des clients, mais depuis qu’il y a cette pancarte, les gens sont clairement plus ouverts et en rigolent même avec nous».