Ai Weiwei à Londres: Il recrée «les Nymphéas» de Monnet avec 650 000 briques de Lego

Installation en porcelaine brisée par les autorités chinoises et briques Lego figureront parmi les œuvres d'Ai Weiwei présentées au Design Museum à Londres à partir d'avril pour la première exposition de l'artiste dissident consacré au design et à l'architecture. Cette exposition, appelée «Making sense» (faire du sens), sera la plus grande de cet artiste dans la capitale britannique depuis huit ans. Elle aura lieu du 7 avril au 30 juillet.