Angleterre : Il regrette d’avoir voulu ressembler à Jimin

En juin 2021, Oli London s’était fait connaître du monde en entier en révélant être passé sur le billard à de nombreuses reprises pour ressembler à son idole, Jimin. Le Youtubeur anglais avait ajouté qu’il se sentait coréen. Un peu plus d’un an plus tard, cet homme de 32 ans s’est rendu compte que ce qu’il avait fait n’était peut-être pas la meilleure des idées.