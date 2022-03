Voiture folle en Belgique : «Il relève la tête et il est face à un mur humain»

Le conducteur de la voiture qui a foncé dans une foule en Belgique dimanche a donné sa version des faits par l'intermédiaire de son avocat. Il a été inculpé et incarcéré dans la nuit de lundi à mardi.

1 / 7 Un drame s'est produit tôt ce dimanche matin, vers 5h, au carnaval de Strépy-Bracquegnies, une section de la ville belge de La Louvière, située en Wallonie. AFP «Dans l'état actuel de l'enquête, on sait qu'un véhicule a foncé dans un groupe (..) et qu'on déplore six décès, 26 blessés», dont «dix personnes dont les jours sont actuellement en danger», a déclaré lors d'une conférence de presse Damien Verheyen, substitut du procureur du Roi de Mons. AFP Le roi des Belges et sa fille Elisabeth sont venus saluer les secours et les carnavaliers. AFP

La juge d'instruction a retenu la thèse de l'accident et non celle de l'acte délibéré comme le laissait entendre l'ouverture d'une enquête pour «meurtres» rapidement après les faits. La tragédie qui s'est produite dimanche peu avant 5h à La Louvière (sud) a fait six morts, dix blessés graves et une vingtaine de blessés plus légers. Le véhicule, une puissante BMW, a foncé dans un groupe de ramassage de personnes qui étaient costumées pour le carnaval.

Le conducteur, Paolo F., un amateur de vitesse qui avait déjà subi un retrait de permis dans le passé, a expliqué au juge n'avoir absolument pas réalisé qu'il fonçait dans une foule, a rapporté son avocat Frank Discepoli à la radio RTBF. Lui et son passager rentraient d'une boîte de nuit.

«C'est le drame de l'imprudence»

«Il connaît la route par cœur, une route qu'il prend tous les jours et toutes les nuits parce qu'il travaille la nuit», raconte l'avocat. «Il est distrait parce qu'il discute avec le convoyeur et puis au dernier moment il relève la tête et il est face à un mur humain». «En une fraction de seconde, il voit que le milieu de la route est complètement occupé et il pile sur les freins mais malheureusement le choc est totalement inévitable», poursuit-il, ajoutant son client reconnait «la vitesse excessive de l'ordre de 80-90 km/h mais même si la vitesse avait été celle préconisée, le choc aurait été aussi très important».

Pourquoi un tel excès? «C'est une longue ligne droite et la nuit il est peu probable qu'on rencontre des gens en plein milieu de la route», insiste l'avocat, regrettant que le carnaval n'ait pas été signalé. «C'est le drame de l'imprudence, il le reconnait» et «il commence à se réveiller de ce véritable cauchemar et il se rend compte de l'ampleur des dégâts».

«Le premier réflexe a été d'appeler sa maman»

«Il n'a absolument pas tenté de fuir (…) il ne savait plus où il était, son pare-brise explose, il y a deux personnes qui rentrent par le pare-brise, lui-même cogne sa tête contre le pare-brise, il est rempli de sang au niveau des yeux, il ne voit quasi plus rien, il voit les gens qui hurlent, les gens qui frappent son véhicule et ce qu'il veut, c'est quitter cette foule pour pouvoir être à l'abri», a déclaré l'avocat à la radio La Première (RTBF).

Une fois arrêtés, ils constatent qu'il y a deux corps dans la voiture, ils «se sont dégagés» et «le premier réflexe de mon client a été d'appeler sa maman» pour qu'elle ne s'inquiète pas.

«Faits absolument accidentels»

Paolo F. a été incarcéré après avoir été inculpé pour homicides involontaires et coups et blessures involontaires, tandis que son passager, son cousin Nino, également trentenaire, a été inculpé pour non-assistance à personne en danger avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. «Nous ne sommes pas dans des faits de meurtre ou coups et blessures volontaires tels que cela avait été requis par le ministère public», a réagi Me Discepoli à la radio Bel-RTL, parlant de «faits absolument accidentels».

Selon le parquet, Paolo F. était «légèrement intoxiqué» à l'alcool. «On a des informations (selon lesquelles) ce sont des personnes qui aiment bien les voitures et la vitesse», avait dit lundi le procureur général de Mons, Ignacio de la Serna. «Ce qui est quand même très surprenant, c'est la vitesse et l'absence de freinage», avait-il précisé.

Cette tragédie a ému la Belgique, où les défilés de carnaval sont fréquents durant la période du carême. Une tradition qui faisait son retour après avoir été interrompue en raison de la pandémie de coronavirus.