Cyclisme : Il remonte la course à contresens et fait face à des coureurs

Après avoir franchi la ligne d’arrivée du Grand Prix de l’Escaut, le Belge Tim Merlier a eu l’étrange idée de rebrousser chemin. Au même moment, un groupe de coureurs arrivait à toute allure…

Le Grand Prix de l’Escaut, disputé ce mercredi entre Terneuzen et Schoten (198,7 km), en Belgique, a été le théâtre d’une drôle de scène dont Tim Merlier a été le protagoniste. Le Belge de l’écurie Alpecin-Fenix n’a rien pu faire pour contester la victoire en solitaire d’Alexander Kristoff.

Après avoir franchi la ligne en neuvième position, à 28 secondes du Norvégien, Merlier aurait dû tranquillement s’éloigner de l’aire d’arrivée. Au lieu de cela, il a fait demi-tour et repris l’itinéraire de course, à contresens, pensant regagner plus rapidement le bus de son équipe.